Vereador Bira defende realização do rodeio em São Carlos e rebate críticas de ativistas

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Ativistas contra rodeios estiveram na Câmara Municipal - Crédito: Abner Amiel

Após o protesto realizado por integrantes do movimento São Carlos Sem Rodeio na Câmara Municipal nesta terça-feira (10), o vereador Bira, que também é diretor do evento, se manifestou em defesa da realização do rodeio na cidade.

Bira afirmou que respeita a manifestação dos ativistas e destacou que o protesto é um ato democrático. No entanto, lembrou que a lei que regulamenta o rodeio em São Carlos foi aprovada pelo Legislativo e está em plena validade.

“Como vereador, respeito o direito de protesto. Mas como autor da lei, conheço todo o processo. A legislação é constitucional, foi aprovada na Câmara e garante a realização do evento”,declarou.

Em resposta às críticas sobre maus-tratos a animais, Bira afirmou que o rodeio segue normas de segurança e bem-estar animal. Segundo ele, a organização conta com acompanhamento de médicos veterinários e estrutura adequada.

“O rodeio é um evento bem organizado. Os animais são bem tratados, com fiscalização e acompanhamento profissional. Convido os críticos a conhecerem de perto como os cuidados são feitos”, afirmou o vereador.

O QUE DIZEM OS ATIVISTAS

O grupo defende a não realização do evento por considerá-lo uma prática de maus-tratos aos animais.

Durante uma coletiva de imprensa, a ativista Carolina Motta Borgonove, porta-voz do movimento, explicou que a mobilização teve início em 2022, após a aprovação da lei municipal que regulamenta os rodeios em São Carlos.

“Nosso objetivo é mostrar que a sociedade civil é contra esse tipo de evento. Os animais são usados como entretenimento e esses eventos promovem o sofrimento animal e não representa a cultura que queremos fortalecer na cidade”, afirmou Carolina.

Leia Também