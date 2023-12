Vereador Bira conquista praça para o bairro Parque dos Flamboyants

Na inauguração teve muitos brinquedos infláveis, piscina de bolinhas, escorregador, sorvete, refrigerante, água e muitos palhaços, para animar as crianças.

“Essa é mais uma conquista de nosso mandato como vereador, sendo que lutei, incansavelmente para a construção dessa praça junto a Prefeitura Municipal, pois o bairro o Parque dos Flamboyants é um bairro novo e necessitava urgente de uma praça e a área de lazer”, falou Bira

A praça também é uma área de lazer, com diversos brinquedos, campo de futebol de areia, vôlei de areia e academia ao ar livre, pista de caminhada e bebedouro de água, sendo que o local é mais um local disponível para o entretenimento para a população, principalmente do Bairro Flamboyants.

"Certeza do dever cumprido. Não foi fácil, mas desde o começo, quando visitei os representantes do bairro e fizemos a reunião, colocamos como objetivo de fazer no local uma praça e área de lazer e nunca fiquei um só minuto sem correr atrás desse objetivo, pois a população do local, não possuía nenhum local para diversão e agora vejo a população feliz e acreditando no meu trabalho”, disse Bira.

O novo espaço de lazer rende uma importante homenagem a uma criança que tinha sonhos e durante sua vida, nas suas brincadeiras, mantinha presente as brincadeiras de esporte.

A cerimônia de entrega teve a participação do Secretário de Governo Netto Donato, que representou o Prefeito Municipal, Aírton Garcia, do vice prefeito Edson Ferraz, os secretários municipais Wilson Marques, Ana Paula Vaz, João Muller, Rodolfo Hernandes, Leandro Severo e do Vereador Lucão.

Na manhã deste domingo (10), o Vereador Bira esteve presente na inauguração da Praça Bárbara Gabrielle de Almeida que fica localizada no Bairro Parque dos Flamboyants.