Vereador Bira acompanha construção de rotatória no Fagá

Crédito: divulgação

O vereador Ubirajara Teixeira, o Bira (PSD) acompanhou nesta terça-feira (25) a construção de uma rotatória no cruzamento da Avenida: João de Lourenço com a Avenida: Aurélio Catani no Bairro Maria Stella Fagá, além da revitalização das sinalizações horizontais e verticais do local.

De acordo com o parlamentar, a construção da rotatória era um antigo pedido dos moradores e sua instalação era importante para o trânsito da região: “ Nesse cruzamento já houve vários acidentes e graças a Deus não houve evento morte, por isso tinha que ser feito algo nesse local, de forma urgente e com isso o risco de acidente diminui bastante nesse trecho”, disse Bira.

O vereador lembra também, que existe uma CEMEI e uma USF – Unidade de Saúde da Família, no local, “ Os pais e responsáveis que levam as crianças para a CEMEI Paulo Freire e os pacientes que utilizam a USF, me cobrava de forma constate para alguma providência, pois o local é uma das principais vias de ligação da zona leste da cidade e o fluxo de veículos tem se intensificado nos últimos anos, principalmente pelo crescimento populacional em seu entorno, e agora saiu a tão esperada revitalização das sinalizações e a construção da rotatória, para dar mais segurança a todos ”, completou Bira.

Bira finaliza, agradecendo a administração pública: “ Agradeço o prefeito municipal Airton Garcia, ao Secretário de Governo Netto Donato, ao Vice Prefeito Edson Ferraz e principalmente ao Secretário de Transporte e Trânsito Cesinha Maragno, pelo empenho e solicitude no atendimento de meu requerimento.

