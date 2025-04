Vera Ribeiro luta pela vida e precisa de ajuda para continuar respirando

Compartilhar no facebook

Aos 64 anos, Vera Ribeiro, moradora do bairro Vila Prado,, enfrenta uma das batalhas mais difíceis de sua vida. Diagnosticada com artrose psoriática e outras doenças autoimunes há anos, em 2018 recebeu mais um duro golpe: a fibrose pulmonar.

Desde então, Vera tem enfrentado uma verdadeira maratona de tratamentos e internações. Em novembro de 2023, passou por uma biópsia no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto em busca de alternativas para seu quadro clínico. No entanto, a situação se agravou após o procedimento, quando seu pulmão começou a vazar ar, causando inchaço e dor intensas. Mesmo com tentativas de procedimentos menos invasivos, foi necessário submetê-la a uma cirurgia de emergência, onde o pulmão foi delicadamente "grampeado" à mão.

“Foram dias de incerteza, mas minha fé me sustentou”, conta Vera, emocionada. Após mais de 20 dias internada, ela teve alta, mas sua rotina jamais voltou a ser a mesma. Em junho de 2024, durante uma consulta de rotina, Vera desmaiou e, desde então, passou a depender de oxigênio 24 horas por dia.

O tratamento paliativo se tornou a única opção. Desde dezembro de 2024, ela está acamada. Movimentos simples, como levantar o braço, fazem sua saturação despencar. A situação se agravou nas últimas semanas, pois o concentrador de oxigênio fornecido pela Secretaria de Saúde não atende às necessidades mínimas de Vera, comprometendo 50% da sua respiração e provocando crises diárias de falta de ar.

Para continuar respirando, ela precisa com urgência de um concentrador de oxigênio de alta vazão, que custa mais de R$ 9 mil. A prefeitura informou que está sendo fornecido o O2 a ela, mas dentro do protocolo, pois a paciente precisa usar o dobro da concentração que ela tem em contrato. Ela recebeu toda orientação acerca do fato.

A família iniciou uma campanha de arrecadação e já conseguiu levantar mais de R$ 5 mil. Agora, precisa da solidariedade da comunidade para conquistar o restante e garantir o equipamento o quanto antes.

“Não sabemos até quando minha mãe vai aguentar esperar. Com o concentrador atual, ela faz muita força para respirar, e até o cilindro extra está vazio há 21 dias. Alegaram que o uso foi indevido, mas como não usar, se ela estava tendo crises?”, relata Daiane, filha de Vera.

Como ajudar Vera:

Qualquer valor faz a diferença para garantir à Vera uma chance de continuar lutando com dignidade.

Informações e formas de contribuição podem ser obtidas pelos telefones:

(16) 99192-7201

(16) 99235-1657 – Falar com Daiane ou pelo link

