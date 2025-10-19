Vento forte derruba árvores no Jardim Santa Paula

Crédito: Whatsapp SCA
Rajadas de vento durante a chuva que atingiu São Carlos na tarde deste sábado (18) derrubaram pelo menos duas árvores na Avenida Eliza Gonzales Rabelo, no Jardim Santa Paula.
Os galhos se espalharam pela via e chegaram a bloquear o trânsito, mas, felizmente, nenhum veículo foi atingido. A rede elétrica foi atingida e moradores ficaram sem energia por um período.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e estiveram no local para realizar a remoção dos galhos e liberar a passagem.