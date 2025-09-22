Vento de 75 km/h destelha escola e causa danos no Estádio Luisão em São Carlos

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A forte ventania que atingiu São Carlos na tarde desta segunda-feira (22) provocou uma série de ocorrências registradas pela Defesa Civil em apoio ao Corpo de Bombeiros. De acordo com o órgão, os ventos chegaram a 75 km/h e a chuva acumulada até 17h30 somava 25,6 milímetros.

Diversas árvores caíram em diferentes bairros da cidade, atingindo vias e imóveis. Entre os locais afetados estão a Rua Sebastião José Alexandre (Redenção), Rua Pádua Sales (Vila Prado), Rua Nove de Julho (Igreja São Benedito), Rua Padre Teixeira (Vila Nery), Rua Bento Carlos (Centro), Rua Cícero Soares Ribeiro (Jardim Bicão), Avenida Marisete Terezinha Santiago de Santi (Presidente Collor), Rua Guarino Baldan (Cidade Araci), Rua Armando Biason (Abdelnur), Avenida Morumbi (Cruzeiro do Sul), Avenida Araraquara (Estância Suíça), Rua Roberto Martinez (Jardim Dona Francisca), entre outros pontos.

Houve ainda destelhamento na CEMEI João Jorge Marmorato, felizmente sem vítimas. No Estádio Municipal Luís Augusto de Oliveira (Luisão), a ventania destelhou cabines de imprensa e destruiu parte do banco de reservas.

Equipes da Prefeitura e da Defesa Civil seguem mobilizadas para atender as ocorrências e liberar os locais atingidos. Apesar dos danos materiais, não há registro de feridos.

