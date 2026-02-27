Venha aprender informática do zero em curso gratuito da USP São Carlos: inscrições abertas para idos

Neste primeiro semestre de 2026, atividades ocorrerão todas as sextas-feiras, de 13 de março a 12 de junho (crédito da imagem: Arquivo pessoal) -

Você tem 60 anos ou mais e nunca usou um computador? Que tal começar agora, de graça e na USP? Esta é a proposta do curso Informática para a Terceira Idade, oferecido pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP.

A iniciativa é voltada a pessoas com 60 anos ou mais, residentes em São Carlos e região, que têm pouco ou nenhum contato com computadores. Um dos temas abordados é a segurança digital, para que os participantes aprendam a se protegerem de golpes e fraudes online, uma preocupação constante de muitas famílias. Além disso, o curso promove a inclusão digital, o fortalecimento dos laços afetivos, o acesso à informação, a independência e a participação ativa na sociedade.

Ao todo, são oferecidas 30 vagas, a serem ocupadas conforme a ordem de inscrição. Para participar, basta se inscrever até o dia 10 de março ou enquanto houver vagas, por meio deste formulário: https://icmc.usp.br/e/p806q. Pessoas que não realizaram o curso anteriormente terão preferência na seleção. Para obter o certificado de conclusão do curso, é preciso participar de 75% das atividades.

No total, haverá 10 aulas, que acontecerão sempre às sextas-feiras, das 14 às 16 horas. As atividades começam no dia 13 de março e vão se encerrar em 12 de junho. O curso é coordenado pelo professor Lucas Pascotti Valem e vice-coordenado pela professora Kamila Rios, ambos do ICMC.

Todas as aulas ocorrerão na sala G1 da Seção Técnica de Informática da Escola de Engenharia de São Carlos, próxima à agência do Banco do Brasil existente no campus da USP, no centro da cidade, local que dispõe de computadores.

O que será ensinado — Iniciativa do Departamento de Ciências de Computação (SCC), o curso fornece aos participantes noções básicas sobre o uso do computador, estimula o público idoso a navegar com segurança na internet, a criar e a gerenciar contas de e-mail e a compreender noções de segurança digital para evitar golpes.

Segundo o professor Lucas Valem, o curso tem como principal objetivo promover a inclusão digital de pessoas idosas, oferecendo-lhes novas formas de lazer, ampliando suas possibilidades de comunicação com familiares, especialmente aqueles que vivem em outras cidades, e permitindo que utilizem a internet em atividades cotidianas, como acessar informações e realizar tarefas do dia a dia.

Quem participar terá o apoio semanal dos alunos do ICMC que serão monitores do curso. “Esse acompanhamento dos alunos proporciona uma troca valiosa entre gerações, promovendo um aprendizado mútuo e enfatizando a importância dos idosos na nossa sociedade”, encerra o docente.

Leia Também