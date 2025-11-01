Vendas de flores caem na véspera do Dia de Finados em São Carlos

Essa é a Jorgelina Maria de Lima a Mulher das flores - Crédito: Lourival Izaque

Na véspera do Dia de Finados, neste sábado (1º), o movimento em frente ao Cemitério Nossa Senhora do Carmo, em São Carlos, foi mais tranquilo do que o esperado.

Tradicionalmente marcada por grande procura por flores e homenagens aos entes queridos, a data neste ano registrou queda nas vendas e no número de visitantes, segundo relatos de comerciantes que trabalham no local.

De acordo com a comerciante Jorgelina Maria, conhecida como Mulher das Flores, que atua há 33 anos no ramo, o movimento deste ano foi o mais fraco de todos os períodos.

Para ela, o desemprego é uma das principais causas da baixa procura por flores. “Nem na época da pandemia foi tão fraco assim”, lamentou.

Já a comerciante Cássia acredita que a queda nas vendas e nas visitas ao cemitério está ligada à falta de interesse da nova geração.

Segundo ela, a maioria das pessoas que mantém o costume de visitar os jazigos e prestar homenagens são os idosos. “Os mais jovens não têm o mesmo hábito, e acredito que essa tradição vai acabar com o passar dos anos”, afirmou.

Os vasos e arranjos florais ficam expostos diretamente no chão, organizados em frente ao cemitério, e os preços variam entre R$ 10 e R$ 25, dependendo do tamanho e da quantidade de ramos.

Cássia contou ao São Carlos Agora que seus produtos são totalmente artesanais. Ela inicia a produção no começo de outubro, compra os vasos em São Paulo, prepara o cimento e monta os arranjos. De acordo com ela, produz cerca de 200 vasos por mês e vende todos entre os dias 30 de outubro e 2 de novembro.

Além das vendas no Dia de Finados, Cássia também produz flores para o Dia das Mães e o Dia dos Pais, mas afirma que o movimento mais forte ainda é o de Finados.

Os comerciantes chegam ao local por volta das 5h30 da manhã para organizar as plantas e permanecem até as 16h30 ou 17h, atendendo o público que passa pelo cemitério durante todo o dia.

Leia Também