Venda de ventiladores cresce 70% e de ar-condicionado até 200% em São Carlos

Ventiladores: vários modelos e até produtos com preço de promoção -

Com o aumento das temperaturas nos últimos dias, a procura por ventiladores e aparelhos de ar-condicionado aumentou significativamente. Em várias lojas de São Carlos, os produtos estão com estoques muito reduzidos devido à intensa procura.

Na rede Magalu, as vendas de ventiladores cresceram 70% após o dia 20 de dezembro, em comparação aos primeiros 19 dias do mês, garante uma gerente que pediu sigilo em relação ao seu nome. Segundo ela, a venda de aparelhos de ar-condicionado subiu 200% no mesmo período. O ventilador mais barato da loja custa R$ 139.

Nas Casas Bahia, o movimento aumentou 79% em relação ao mesmo período do ano anterior. As informações são de um vendedor que não quis se identificar. A empresa afirma que mantém estoque e está priorizando o abastecimento dessas categorias em todas as unidades. Os preços dos aparelhos de ar-condicionado de janela no site da rede variam entre R$ 1.500 e R$ 3.600. “Na última sexta-feira, vendemos cerca de 50 ventiladores em um único dia”, comentou o vendedor.

Em comparação ao ano passado, houve um aumento nos preços dos aparelhos de ventilação entre R$ 100 e R$ 200. O ar-condicionado split de 12.500 BTUs está custando, em média, entre R$ 2.000 e R$ 3.000, enquanto os ventiladores variam entre R$ 160 e R$ 300.

Uma loja de conserto de celulares, que funciona dentro do Mercado Municipal e também vende alguns modelos de ventiladores a preços populares, ficou sem aparelhos portáteis rapidamente — quase 100 unidades foram vendidas em três dias. Clientes aguardam uma nova remessa.

A maioria das compras ocorreu presencialmente, com 85% dos produtos vendidos em lojas físicas, devido à necessidade imediata dos consumidores. A reposição dos estoques está prevista para janeiro de 2026

Leia Também