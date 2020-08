Venda de máscaras rende R$ 10 mil à Rede Feminina de Combate ao Câncer

Crédito: Divulgação

Acima do esperado. Este foi o resultado da parceria entre As Vestideiras, Rede Feminina de Combate ao Câncer e o Supermercado Cogeb, através de um projeto iniciado pelo grupo de voluntárias, que confeccionava máscaras gratuitamente para o Corpo de Bombeiros, policiais militares e profissionais da saúde, com o objetivo de auxiliar na proteção diante da pandemia da Covid-19.

Na sequência, preocupadas com os pacientes acometidos pelo câncer, nasceu um projeto da parceria com a Rede Feminina de Combate ao Câncer e com o apoio do Supermercado Cogeb, que disponibilizou seu espaço para o apoio, venda e divulgação da ação que buscou angariar recursos para a entidade que atende hoje aproximadamente 1,1 mil famílias.

“Em tempos de pandemia e cancelamento de eventos, nossa renda ficou comprometida e os pacientes dependem de nosso auxílio para seus respectivos tratamentos. A iniciativa de As Vestideiras e da Cogeb em nos ajudar nessa venda de máscaras, nos trouxe um bom resultado e retorno. Agradecemos a cada um que colaborou e colabora com nossa entidade em um momento tão difícil”, finalizou Iraydes Leite, presidente da entidade.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também