“Vem Saber” forma professores de física no campus USP São Carlos

Pela primeira vez desde a sua criação (2019), o “Programa Vem Saber”, do IFSC/USP, realizou o seu projeto “Formação de Professores de Física” nas suas instalações localizadas na Área-2 do Campus USP de São Carlos, acolhendo ao longo de todo o dia 27 de março, entre as 8h e 17h, cerca de quarenta docentes oriundos das escolas públicas pertencentes à rede estadual de ensino - Diretoria de Ensino de Araraquara. Tradicionalmente, o “Programa Vem Saber”, coordenado pelos professores Antonio Carlos Hernandes e Herbert Alexandre João, tem organizado em cerca de seis vezes por ano esse projeto de orientação técnica na formação de professores de Física, visitando inúmeras diretorias de ensino, sendo que, desta vez, o projeto visou acolher docentes.

Formação teórico-experimental, levando em consideração, também, uma introdução a aspectos considerados importantes para que os professores possam trabalhar o projeto de vida de seus alunos – acesso e permanência estudantil na USP e as políticas de reservas de vagas na Universidade, entre outros -, conceitos de física e experimentos utilizando metodologias ativas de ensino e uma visita didática aos Laboratórios instalados no prédio do IFSC/USP – Área-2 -, bem como ao hangar da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC/USP), constituíram o programa dedicado a essa visita, que incluiu um almoço no refeitório da USP.

Valéria Santos Lima é professora na EE Professor Oacyr Antonio Ellero (Araraquara), sendo a quarta vez que visita o “Programa Vem Saber”, ou seja, é uma assídua participante junto com seus alunos. Desta vez, Sandra veio com seus colegas professores. “É sempre muito bom para vir aqui, já que sempre encontro algo novo, coisas diferentes, e isso tem contribuído para eu enriquecer a aprendizagem dos meus alunos. Por exemplo, a questão do custo/benefício em relação a experimentos que podemos realizar em sala de aula foi o que mais me despertou a atenção nesta formação, atendendo a que as escolas não possuem verbas suficientes para essa finalidade. Contudo, a possibilidade de podermos adaptar ou improvisar materiais e equipamentos foi algo que despertou minha atenção, bem como a interação com meus colegas, que foi muito boa”, comenta a professora.

Adilson Cardoso é professor na EE José Inocêncio da Costa, em Matão, e considera que esta visita superou suas expectativas, classificando a formação muito interessante, com bastante aprendizado. “Várias inovações e métodos que podem ser discutidos em sala de aula. Foi muito proveitosa esta visita e permanência, até porque o Prof. Hernandes teve a oportunidade de nos mostrar como funciona a USP, algo que podemos replicar para nossos alunos, desmistificando conceitos, já que, independentemente da renda familiar, qualquer um deles pode entrar, sim, na Universidade. Apesar das dificuldades inerentes à escassez de verbas nas escolas, o que vi foi que temos muitas opções para usar materiais baratos, sendo que, na pior das hipóteses, podemos usar vídeos explicando metodologias e experimentos, algo que contribui para “acender algumas luzes” em nós próprios no sentido de nos podermos adaptar a coisas que podem ser utilizadas para aumentar a qualidade de nossas aulas. Enfim, tudo em prol da Educação”, remata o docente.

Por último, a Profª Sandra Aparecida Martins veio de uma escola de ensino integral de Araraquara. A docente é formada na USP de São Carlos (mestrado e doutorado em química) e considera que esta formação é bastante produtiva. “As demonstrações feitas aqui são algo que podemos adaptar nas nossas escolas e tudo o que estamos aprendendo aqui vai fazer com que nós, professores, nos aproximemos ainda mais de nossas comunidades escolares, principalmente da minha, que é muito carente, demonstrando, também, que a USP está completamente acessível aos nossos alunos. Eles podem, sim, ingressar na USP”, comenta a docente, acrescentando que esta formação se traduz em um crescimento profissional importante, valorizado pelo contato enriquecedor com todos os professores participantes.

Estiveram presentes nesta “Formação de Professores de Física” docentes de dez municípios da Diretoria de Ensino de Araraquara, a saber: Araraquara; Trabiju; Boa Esperança do Sul; Gavião Peixoto; Nova Europa; Matão; Américo Braziliense; Santa Lúcia; Rincão e Motuca. (Rui Sintra – jornalista – IFSC/USP)

