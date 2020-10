Velórios poderão ter duas horas de duração

09 Out 2020 - 20h37

O Diário Oficial do Município, edição deste sábado (10/10), divulga o Decreto Nº 471 que dispõe sobre o novo horário de velório no cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O horário dos velórios permanece das 8h às 17h, porém limitando o tempo de permanência permitida no local de duas horas e não mais apenas de 60 minutos. O velório deve ser com portas abertas para favorecer a circulação de ar e continua restringido para dez o número máximo de pessoas que podem permanecer nas salas para evitar aglomerações.

O caixão, em caso suspeito da COVID-19, deve permanecer fechado, podendo existir apenas um visor aberto durante os ritos fúnebres.

A medida continua sendo temporária e de prevenção à disseminação da pandemia do novo coronavírus.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também