Velório de jovem morto em acidente nos EUA é adiado por atraso na liberação do corpo

Crédito: Arquivo pessoal

O velório do jovem Leonardo do Nascimento, de 19 anos, que estava previsto para acontecer nesta sexta-feira (25), precisou ser adiado. O motivo foi o atraso na liberação do corpo no Aeroporto Internacional de Guarulhos, para onde foi enviado após o traslado dos Estados Unidos.

Ainda não há uma nova data definida para o velório.

Leonardo faleceu no último dia 14, vítima de um acidente de moto ocorrido em solo norte-americano. A morte precoce do jovem causou grande comoção entre familiares, amigos e conhecidos. Desde então, houve intensa mobilização para viabilizar o translado do corpo ao Brasil.

