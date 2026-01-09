Veja quem levou o VW Tera na promoção de Natal do Shopping Iguatemi

VW Tera - Crédito: divulgação

O Shopping Iguatemi São Carlos, administrado pelo Grupo AD, divulgou nesta quinta-feira (8) o resultado da promoção “Natal Mágico”, ação que marcou o período natalino no empreendimento. O sorteio teve como base a extração da Loteria Federal do dia 7 de janeiro. O cliente Thiago Alexandre Salgueiro Pardo foi o vencedor e receberá um VW Tera High TSI 0km.

Com mais de 50 mil cupons gerados, a promoção foi realizada entre 13 de novembro de 2025 e 4 de janeiro de 2026, reforçando o engajamento do público ao longo da campanha. Durante o período, a cada R$ 500 em compras nas lojas e quiosques participantes, os clientes recebiam um número da sorte para concorrer ao prêmio, com chances em dobro para compras realizadas de segunda a quinta-feira.

Para o gerente geral do Shopping Iguatemi São Carlos, Fábio Maria, o resultado evidencia a participação dos clientes. “O número expressivo de cupons demonstra a forte adesão do público e a conexão construída ao longo da campanha. É uma forma de celebrar o Natal valorizando quem escolhe fazer suas compras aqui”, afirmou.

