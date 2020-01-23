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Veja quais ruas serão recapeadas nesta quinta-feira (23)

23 Jan 2020 - 06h41Por Redação São Carlos Agora
Veja quais ruas serão recapeadas nesta quinta-feira (23) - Crédito: Arquivo/SCA Crédito: Arquivo/SCA

RECAPEAMENTO

NESTA QUINTA-FEIRA (23/01/2020) A PREFEITURA DE SÃO CARLOS REALIZA NAS SEGUINTES VIAS:

- RUA JOÃO DE GUZZI (CONTINUAÇÃO);

- RUA ANTONIO FISCHER DOS SANTOS (JARDIM PAULISTANO);

TAPA-BURACO

NESTA QUINTA-FEIRA (23/01/2020) A PREFEITURA DE SÃO CARLOS REALIZA O SERVIÇO DE TAPA-BURACO DAS SEGUINTES VIAS:

RUA PAPA JOÃO XXIII  (JARDIM PAULISTA);

RUA CORIOLANO JOSÉ GIBERTONI (JARDIM PAULISTA);

INTERDIÇÃO:

VIA AINDA INTERDITADA:

- RUA EPISCOPAL ENTRE RUA GEMINIANO COSTA ATÉ RUA SANTA CRUZ.

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