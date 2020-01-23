Veja quais ruas serão recapeadas nesta quinta-feira (23)

Crédito: Arquivo/SCA
RECAPEAMENTO
NESTA QUINTA-FEIRA (23/01/2020) A PREFEITURA DE SÃO CARLOS REALIZA NAS SEGUINTES VIAS:
- RUA JOÃO DE GUZZI (CONTINUAÇÃO);
- RUA ANTONIO FISCHER DOS SANTOS (JARDIM PAULISTANO);
TAPA-BURACO
NESTA QUINTA-FEIRA (23/01/2020) A PREFEITURA DE SÃO CARLOS REALIZA O SERVIÇO DE TAPA-BURACO DAS SEGUINTES VIAS:
- RUA PAPA JOÃO XXIII (JARDIM PAULISTA);
- RUA CORIOLANO JOSÉ GIBERTONI (JARDIM PAULISTA);
INTERDIÇÃO:
VIA AINDA INTERDITADA:
- RUA EPISCOPAL ENTRE RUA GEMINIANO COSTA ATÉ RUA SANTA CRUZ.
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