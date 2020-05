Veja quais estabelecimentos estão autorizados a reabrir a partir desta sexta-feira (29)

Crédito: Arquivo/SCA

Cronograma de reabertura do Comércio São-carlense:

1ª ETAPA - COMÉRCIO EM GERAL Dias Ímpares a partir 29 de maio de 2020, (com exceção de sábados, domingos e feriados):

- Lojas de brinquedos;

- Lojas de departamentos e magazine, Comércio de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;

- Lojas de eletrodomésticos, áudio e vídeo;

- Lojas de informática, comunicação, telefonia e materiais e equipamentos fotográficos;

- Livrarias e Papelarias;

- Comércio especializado de instrumentos musicais e acessórios;

- Floriculturas (somente delivery e drive thru sentença judicial em tramitação)

-Comércio de equipamentos de escritório.

1ª ETAPA - PRAÇA DO COMÉRCIO ÍMPARES/PARES a partir do dia 28 de maio de 2020 (com exceção de sábados, domingos e feriados);

BOX 01, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57 – Dias 1, 7, 13;

BOX 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54 e 58 - Dias 02, 08, 14;

BOX 03, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 55 e 59 - Dias 03, 09, 15;

BOX 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 E 60 - Dias 4, 10, 16.

1ª ETAPA - SHOPPING CENTER IGUATEMI E DEMAIS Sistema Drive Thru - Mandado de Segurança - Processo Digital nº: 1003514-94.2020.8.26.0566

OBSERVAÇÃO PARA INÍCIO DA ETAPA 2, É PRECISO: Não haver crise de atendimento nos hospitais, e, exista plano para aumentar a capacidade de atendimento rapidamente se necessário e haja programa robusto de testagem, incluindo teste de anticorpos.

2° ETAPA - ACADEMIAS E CLUBES DE ESPORTE E LAZER / INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS;

PARTIR DE 3 DE JUNHO DE 2020 - Conforme Plano de Contingenciamento

3° ETAPA A PARTIR DE 3 DE JUNHO DE 2020 - DEMAIS ATIVIDADES Funcionamento com restrição de 30% (trinta por cento) da capacidade de demais estabelecimentos e instituições.

