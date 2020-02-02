Veja onde serão realizados os serviços de recapeamento e tapa-buraco nesta segunda-feira

RECAPEAMENTO
NESTA SEGUNDA-FEIRA (03/02/2020) A PREFEITURA DE SÃO CARLOS REALIZA NAS SEGUINTES VIAS:
- PAULISTANO – RUA JOSÉ DUARTE SOUSA (FINALIZAÇÃO);
- SANTA FELÍCIA – RUA FRANCISCO POSSA (FINALIZAÇÃO);
TAPA-BURACO
NESTA SEGUNDA-FEIRA (03/02/2020) A PREFEITURA DE SÃO CARLOS REALIZA O SERVIÇO DE TAPA-BURACO DAS SEGUINTES VIAS:
- HIKARE – RUA JOSÉ CALIJURI (CONTINUAÇÃO);
- MARGINAL – COMENDADOR ALFREDO MAFFEI (CONTINUAÇÃO);
- JARDIM PAULISTA - RUA ÂNGELO POSSA (CONTINUAÇÃO);
INTERDIÇÃO:
VIA AINDA INTERDITADA:
- RUA EPISCOPAL ENTRE RUA GEMINIANO COSTA ATÉ RUA SANTA CRUZ.
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