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Cidade

Veja onde serão realizados os serviços de recapeamento e tapa-buraco nesta segunda-feira

02 Fev 2020 - 19h00
Veja onde serão realizados os serviços de recapeamento e tapa-buraco nesta segunda-feira -

RECAPEAMENTO

NESTA SEGUNDA-FEIRA (03/02/2020) A PREFEITURA DE SÃO CARLOS REALIZA NAS SEGUINTES VIAS:

- PAULISTANO – RUA JOSÉ DUARTE SOUSA (FINALIZAÇÃO);

- SANTA FELÍCIA – RUA FRANCISCO POSSA (FINALIZAÇÃO);

 

 TAPA-BURACO

NESTA SEGUNDA-FEIRA (03/02/2020) A PREFEITURA DE SÃO CARLOS REALIZA O SERVIÇO DE TAPA-BURACO DAS SEGUINTES VIAS:

- HIKARE  RUA JOSÉ CALIJURI (CONTINUAÇÃO);

MARGINAL – COMENDADOR ALFREDO MAFFEI (CONTINUAÇÃO);

- JARDIM PAULISTA - RUA ÂNGELO POSSA (CONTINUAÇÃO);

 

INTERDIÇÃO:

 VIA AINDA INTERDITADA:

- RUA EPISCOPAL ENTRE RUA GEMINIANO COSTA ATÉ RUA SANTA CRUZ.

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