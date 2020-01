Veja lista de ruas e avenidas parcialmente interditadas após temporal

Devido à força das águas, algumas galerias romperam e algumas áreas sofreram erosão, ocasionando afundamentos e buracos e, portanto, fazendo o asfalto ceder.

Segue a lista de vias parcialmente interditadas, com trânsito em apenas uma faixa:

- Rua Jose Bonifácio com Rua Genral Osório

- Rua São Paulo com Av. Comendador Alfredo Maffei

- Rua Dr Serafim Vieira de Almeida com Rua Maestro João Seppe (atrás da Santa Casa)

- Avenida São Carlos próxima à Praça Itália (sentido centro)

- Av. Francisco Pereira Lopes com Rua Dr Lauro Corsi

- Av. Francisco Pereira Lopes na Curva do Joinha