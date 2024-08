Incêndio de grandes proporções atinge mata na "Serra do Aracy"; veja fotos

Fogo no morro - Crédito: Whatsapp SCA

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma mata entre os bairros Monte Carlo e Cidade Aracy, na noite desta terça-feira (20).

O fogo se alastrou rapidamente pela vegetação no local conhecido como “Serrinha do Aracy”, ao lado da avenida Integração. As chamas altas assustaram os moradores que registram as cenas com os celulares. O SCA recebeu vários vídeos de leitores.

Ainda não há informações como o fogo começou.

