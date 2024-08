SIGA O SCA NO

Ontem, o programa do Ratinho exibiu uma participação inesquecível da cantora são-carlense Nayara Amaral. A artista encantou jurados e telespectadores com sua performance excepcional, garantindo a pontuação máxima e levando para São Carlos o cobiçado troféu.

Nayara não apenas impressionou com seu talento, mas também recebeu uma chuva de elogios tanto dos jurados quanto do próprio apresentador Ratinho, que ficou encantado com a performance musical da cantora.

