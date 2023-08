Veja como ficou depósito de sucatas atingido por incêndio neste domingo

Crédito: Maycon Maximino

A manhã seguinte ao incêndio que atingiu um depósito de sucatas neste domingo (6), na avenida Papa Paulo IV, Cruzeiro do Sul, foi de contabilizar os prejuízos. A reportagem do SCA esteve no local e constatou que praticamente tudo foi destruído.

O fogo se iniciou por volta das 17h e se alastrou rapidamente devido ao material inflamável que se encontrava no local. Em vários bairros de São Carlos era possível ver a cortina de fumaça preta.

O Corpo de Bombeiros levou mais de 9h para controlar o incêndio. A ação que entrou pela madrugada desta segunda-feira (7) contou com apoio de equipes do SAAE e da brigada de incêndio de uma usina.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas, no entanto uma perícia foi realizada no local e o laudo deve sair nos próximos dias.

