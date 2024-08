SIGA O SCA NO

Frio - Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Domingo (11/08) até Quinta-feira (15/08)

Massa de ar frio atua no estado de São Paulo, deixando o Tempo estável, com poucas nuvens e com baixas temperaturas, que voltarão a subir, a partir de quinta-feira.

Fonte IPMET



