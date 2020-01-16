Veja as ruas que receberão o recape e o serviço de tapa-buraco nesta quinta-feira

RECAPEAMENTO
NESTA QUINTA-FEIRA (16/01/2020) A PREFEITURA DE SÃO CARLOS REALIZA NAS SEGUINTES VIAS:
- RUA MIGUEL PETRONI;
- RUA IWAGIRO TOYAMA (JARDIM PAULISTANO).
TAPA-BURACO
NESTA QUINTA-FEIRA (16/01/2020) A PREFEITURA DE SÃO CARLOS REALIZA O SERVIÇO DE TAPA-BURACO DAS SEGUINTES VIAS:
- AVENIDA SÃO CARLOS;
- RUA LEÔNCIO ZAMBEL (JARDIM DAS TORRES);
- RUA ANTÔNIO CERRI (AMÉRICO ALVES MARGARIDO).
INTERDIÇÃO:
VIAS AINDA INTERDITADAS:
- AV. FRANCISCO PEREIRA LOPES (SENTIDO CASA BRANCA - SHOPPING);
- RUA EPISCOPAL ENTRE RUA GEMINIANO COSTA ATÉ RUA SANTA CRUZ.
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