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Cidade

Veja as ruas que receberão o recape e o serviço de tapa-buraco nesta quinta-feira

16 Jan 2020 - 07h16Por Redação São Carlos Agora
Veja as ruas que receberão o recape e o serviço de tapa-buraco nesta quinta-feira -

RECAPEAMENTO

NESTA QUINTA-FEIRA (16/01/2020) A PREFEITURA DE SÃO CARLOS REALIZA NAS SEGUINTES VIAS:

- RUA MIGUEL PETRONI;

- RUA IWAGIRO TOYAMA (JARDIM PAULISTANO).

TAPA-BURACO

NESTA QUINTA-FEIRA (16/01/2020) A PREFEITURA DE SÃO CARLOS REALIZA O SERVIÇO DE TAPA-BURACO DAS SEGUINTES VIAS:

- AVENIDA SÃO CARLOS;

- RUA LEÔNCIO ZAMBEL (JARDIM DAS TORRES);

- RUA ANTÔNIO CERRI (AMÉRICO ALVES MARGARIDO).

INTERDIÇÃO:

VIAS AINDA INTERDITADAS:

- AV. FRANCISCO PEREIRA LOPES (SENTIDO CASA BRANCA - SHOPPING);

- RUA EPISCOPAL ENTRE RUA GEMINIANO COSTA ATÉ RUA SANTA CRUZ.

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