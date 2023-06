SIGA O SCA NO

Vegetação pode romper fiação na Avenida Francisco Pereira Lopes - Crédito: whatsapp SCA

Uma densa vegetação está pressionando cabos da rede de telefonia e de alta tensão na Avenida Francisco Pereira Lopes (sentido USP São Carlos/Shopping Center), na região onde está instalado o radar fixo.

Um leitor entrou em contato com o São Carlos Agora na manhã desta sexta-feira, 30, para fazer o alerta. Segundo ele, há a possibilidade do peso da vegetação fazer com que os cabos se rompam e causar transtornos em São Carlos.

Salientou ainda que a Prefeitura Municipal já estaria ciente, uma vez que responsáveis já teriam sido alertados sobre tal problema.

