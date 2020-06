Vazamentos de água no Jardim Coqueiros é ignorado desde dezembro pelo Saae

Crédito: Divulgação

Desde dezembro de 2019 dois vazamentos de água são ignorados pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae). A denúncia é de moradores residentes no Jardim Coqueiros. Mais precisamente na rua Professor Moacir Moreira César, em frente ao numeral 460.

Um morador (e leitor) do São Carlos Agora entrou em contato na manhã desta terça-feira, 16 e disse que entrou em contato com a autarquia por várias oportunidades e nesse meio tempo a água infiltrou no asfalto. “Na frente da minha casa abriu um buraco enorme porque passa muitos caminhões que estacionam em um barracão ao lado. O piso asfáltico ficou fraco de tanta água que desce. Enfim são dois vazamentos de água em uma distância de 50 metros um do outro”, disse.

Via WhatsApp o reclamante disse que não anotou os protocolos fornecidos pelo Saae. “Deveria ter feito isso, porque toda vez que ligo, é a mesma história: “essa semana vai ser realizado o serviço”. E acabei acreditando nisso. Foi um erro. Da última vez que liguei há três semanas me informaram que os pedidos já estavam em vias de ser realizado”, disse.

