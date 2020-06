Vazamento completa seis meses no Jardim Munique

Crédito: Divulgação

Um trabalho em vão dos funcionários do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae). Assim foi considerado os esforços de servidores de municipais que foram até a rua Osvaldo Denari, em frente ao numeral 746, no Jardim Munique e quebraram a calçada de duas residências, no intuito de arrumar um vazamento de água. Porém...

Na manhã desta segunda-feira, 1, moradores entraram em contato com o São Carlos Agora para relatar que, passados seis meses, o problema persiste.

“Eles quebraram no local errado. Nas duas calçadas não havia o vazamento. E sim na guia. E isso faz seis meses. Neste período entramos em contato com a autarquia, mas nada foi feito. E o desperdício de água persiste”, comentou um reclamante ao portal.

O morador encaminhou via WhatsApp fotos e vídeo mostrando o local. “Entramos em contato com o SCA para que eles vejam e solucionem. Enquanto que em alguns bairros falta água, aqui ocorre justamente o contrário”, finalizou.

