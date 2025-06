Vazamento de gás isola ruas no centro após acidente com retroescavadeira

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Bombeiros no local - Crédito: Lourival Izaque

Na manhã desta quarta-feira (25), uma retroescavadeira que realizava uma obra na Rua São Sebastião acabou atingindo uma tubulação de gás, causando vazamento e mobilizando equipes de emergência para o local.

A área foi imediatamente isolada, com fechamento total da Rua Riachuelo, desde a Praça XV de Novembro até o cruzamento com a Rua São Sebastião. Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Militar e agentes de Trânsito foram acionados e estão no loc.

Até o momento, não há registro de vítimas. Os trabalhos continuam para reparar a tubulação.

Leia Também