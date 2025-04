Vazamento de gás interdita Rua Carlos Botelho

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Movimentação no local - Crédito: Maycon Maximino

Um vazamento de gás encanado provocou a interdição total da Rua Doutor Carlos Botelho, no cruzamento com a Rua Dom Pedro, no Centro de São Carlos, na tarde desta quinta-feira (10).

De acordo com informações apuradas no local, uma empresa que realizava escavações na via atingiu acidentalmente uma tubulação de gás natural, causando o rompimento da rede.

Assim que o vazamento foi identificado, a área foi rapidamente isolada por segurança. A empresa responsável pelo fornecimento de gás foi acionada e enviou uma equipe técnica para realizar os reparos emergenciais.

Agentes do Departamento de Trânsito, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil também estiveram no local.

A previsão é de que a liberação da via ocorra após a conclusão dos reparos e a verificação da segurança no local.

Leia Também