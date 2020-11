Vazamento de esgoto retorna e dejetos são lançados no Córrego Gregório

Na margem direita do Córrego Gregório, dejetos são lançados - Crédito: Marcos Escrivani

Um problema de saúde pública relatado pelo São Carlos Agora retornou e tem provocado incômodo a moradores residentes na região do Conjunto Residencial Castelo Branco e Azulville.

Moradores entraram em contato com o portal no final de semana e disse que um vazamento de esgoto está lançando dejetos no Córrego do Gregório. Como consequência, toda a sujeira atravessa o centro de São Carlos.

Segundo os reclamantes, o problema já foi relatado elo SCA e oito funcionários do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), durante três dias, teriam corrigido os problemas localizado no Jardim De Cresci.

Porém, passados alguns dias, o problema retornou e os dejetos passaram a ser lançados na margem direita do córrego, atingindo inclusive uma APP (Área de Proteção Permanente).

“Além da poluição que afeta a todos, indistintamente, com o aumento da temperatura o cheio fica ainda mais insuportável e atrai “n” insetos, principalmente moscas e mosquistos”, denunciaram os moradores.

PONTO DE ÔNIBUS

Outro problema informado pelos moradores e que atinge diretamente os usuários do transporte coletivo é quanto aos abrigos nos pontos de ônibus.

Um que estava localizado no Jardim Dona Francisca e que tinha cobertura, segundo os moradores, foi retirado sem nenhum aviso prévio e muito menos informado qual seria o motivo.

Outro ponto, localizado na Avenida Marie Blanche, estaria quebrado e causando desconforto aos usuários. “Este que é necessário ser retirado e passar por manutenção, está aqui até hoje”, lamentou um morador.

Mande seu recado (sempre com uma foto) para o email faleconosco@saocarlosagora.com.br ou pelo WhatsApp 16 99963-6036.

