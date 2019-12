Vazamento de água irrita moradores no Santa Felícia

Crédito: Marcos Escrivani

Na manhã desta segunda-feira, 30, penúltimo dia de 2019, moradores e leitores do São Carlos Agora entraram em contato para denunciar um problema existente há várias semanas na rua Antonio Carlos Ferraz Salles, ao lado do Carrefour, no Jardim Santa Felícia.

Via WhatsApp, os reclamantes informaram que, devido às chuvas das últimas semanas, uma grande cratera se abriu no meio da rua e o asfalto ficou oco.

Como consequência, teve início um vazamento de água. “Além do perigo para o trânsito, pois o buraco é profundo, é ironia do destino, pois diariamente falta água em várias casas aqui do bairro”, disse um leitor do SCA.

Ele afirmou que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) já foi contatado. Entretanto, até o presente momento nada foi feito em termos práticos. “Considero isso um grande descaso por parte da autarquia”, finalizou.

