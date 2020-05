Vazamento completa duas semanas na Vila Brasília

Crédito: Divulgação

Um vazamento de água tem causado irritação em moradores residentes na rua Eugênio de Andrade Egas, esquina com a rua Antonio Narvais, na Vila Brasília.

O problema ocorre há pelo menos duas semanas e neste período, moradores comunicaram o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), porém, sem sucesso.

“O desperdício de água é grande e procuramos a autarquia para que providências fossem tomadas. Contudo, não obtivemos sucesso até o momento”, disse um morador que entrou em contato com o São Carlos Agora.

Ele enfatizou que a cada dia que passa o volume de água que flui da rede danificada aumenta. “Espero que, com a ajuda do portal, providências sejam tomadas e uma solução aconteça”, finalizou via WhatsApp.

Mande seu recado (sempre com uma foto) para o email faleconosco@saocarlosagora.com.br ou pelo WhatsApp 16 99963-6036.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também