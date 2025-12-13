Varejo paulista terá maior faturamento mensal da história

Comércio de São Carlos: A aposta é de crescimento de até 15% nas vendas de fim de ano em comparação com o mesmo período do ano passado -

Com o mercado de trabalho aquecido, a renda média em elevação e uma maior injeção de recursos do décimo terceiro salário em curso, o varejo paulista vai faturar 4% a mais em dezembro deste ano, em comparação com o mesmo período de 2024. Se as projeções se confirmarem, o setor terá um faturamento de R$ 149,7 bilhões no período — a maior receita para um único mês dentro da série histórica, iniciada em janeiro de 2008.

De maneira intrigante, esse desempenho representará uma desaceleração em relação a dezembro passado, quando as receitas subiram 7,3% em relação a 2023, apontam os cálculos da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). Na capital, a projeção também é de um crescimento de 4% em dezembro, ritmo menor do que o de 2024, quando as vendas avançaram 6,8% em relação ao ano anterior.

A taxa de crescimento prevista para o mês do Natal está muito próxima do que deve ser o resultado do varejo paulista no ano: a projeção da Federação é de alta de 5% nas vendas do setor em 2025.

Além da forte base de comparação, a desaceleração é resultado da conjuntura complexa do país, marcada tanto por elementos positivos quanto por impasses significativos. De um lado, há um mercado de trabalho aquecido (o desemprego foi de 5,4% no trimestre encerrado em outubro, de acordo com o IBGE), o que mantém o consumo e eleva a renda média (rendimentos do trabalho cresceram 4% no terceiro trimestre, segundo o Ipea).

De outro, os juros altos acabam desestimulando as compras, principalmente de bens duráveis, como veículos ou eletrodomésticos, que dependem de crédito e de parcelamento do pagamento. Além disso, a inflação segue acima do teto da meta, embora em desaceleração.

ACISC APOSTA EM VENDAS 15% MAIORES – Em São Carlos, a ACISC (Associação Comercial e Industrial de São Carlos) está promovendo a Campanha Natal Iluminado, que sorteará, entre os consumidores, um automóvel Chevrolet Ônix zero quilômetro.

Para participar da promoção, o consumidor terá que realizar compras nas lojas do comércio local no valor de pelo menos R$ 150 para obter um cupom. Os valores são cumulativos. A promoção prossegue até o dia 30 de dezembro. O sorteio do Ônix será realizado no dia 7 de janeiro de 2026.

A presidente da ACISC, Ivone Zanquin, afirmou que o setor comercial de São Carlos aposta no crescimento de até 15% nas vendas de fim de ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. “O ano não foi fácil, mas estamos muito otimistas. E é por isso que já lançamos a campanha agora, para já englobarmos também as vendas da Black Friday, no dia 28 de dezembro.”

CEIA E PRESENTES – Os números de dezembro serão afetados, sobretudo, pela demanda pelos itens da ceia de Natal, proporcionando aos supermercados faturarem 6% a mais do que no mesmo mês do ano passado. Como esse segmento tem um peso relevante na própria composição do faturamento varejista, uma alta dessa magnitude joga o resultado para cima.

Ademais, a busca por presentes vai dinamizar alguns segmentos. Neste caso, as lojas de roupas e calçados serão as grandes beneficiadas, com a maior alta do mês (9%). Em números absolutos, será R$ 1,4 bilhão a mais de receitas.

A FecomercioSP aponta que, além da procura por produtos para presentear, o maior fluxo de pessoas nas ruas e nos shoppings — associado aos resquícios de promoções da Black Friday — tende a sensibilizar muitos consumidores.

As farmácias e perfumarias também terão um bom desempenho (6%), seguindo a tendência de expansão praticamente ininterrupta do segmento nos últimos anos.

Para a entidade, é importante esperar que o varejo paulista tenha o melhor Natal da história em termos de faturamento, mas lembra da desaceleração no segundo semestre deste ano, o que indica que o próximo ano será desafiador.

PEDRAS NO CAMINHO – O economista Sérgio Perussi afirma que a projeção da FecomercioSP nos mostra que o faturamento das vendas de dezembro do comércio paulista e paulistano será praticamente o mesmo do ano passado, uma vez que o aumento de faturamento previsto de 4%, em termos nominais, no mês considerado, irá apenas repor a inflação dos preços do ano em curso, que está prevista para 4,5%.

O especialista enxerga algumas pedras no caminho dos comerciantes. “O mesmo está sendo projetado para as vendas anuais: um aumento de 5% das vendas do comércio e serviços, repondo a inflação prevista. Assim, pode-se concluir que um sinal de desaceleração da economia pode estar se apresentando, pois em dezembro de 2024 o crescimento foi maior que a inflação e o previsto para 2025. Apesar da taxa de desemprego em nível baixo, os preços estão impactados pelos juros altos pagos pelos produtores e consumidores e, além disso, a alta taxa de endividamento das pessoas inibe o consumo”, destaca Perussi.

Segundo ele, é difícil acreditar em um aumento de 15% nas vendas do comércio de São Carlos à vista dos mesmos argumentos. “Além disso, o comércio local sofre cada vez mais com as compras pela internet, o que tende a reduzir o seu nível de vendas. Se conseguir crescer ao redor de 5%, já será sinal de resiliência e permitirá a manutenção de um certo equilíbrio, mesmo que em nível baixo. Se crescer mais, será sinal de que os lojistas estão antenados com a evolução do setor e oferecendo produtos que agradam as pessoas, com bons preços comparativos e com atendimento de qualidade”, conclui o economista.

