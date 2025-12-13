(16) 99963-6036
sábado, 13 de dezembro de 2025
Natal

Varejo paulista terá maior faturamento mensal da história

Juros altos vão frear ímpeto maior dos consumidores, apesar de conjuntura apontar caminhos para compras, diante de inflação desacelerando e renda média em elevação

13 Dez 2025 - 07h58Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Comércio de São Carlos: A aposta é de crescimento de até 15% nas vendas de fim de ano em comparação com o mesmo período do ano passado - Comércio de São Carlos: A aposta é de crescimento de até 15% nas vendas de fim de ano em comparação com o mesmo período do ano passado -

 

Com o mercado de trabalho aquecido, a renda média em elevação e uma maior injeção de recursos do décimo terceiro salário em curso, o varejo paulista vai faturar 4% a mais em dezembro deste ano, em comparação com o mesmo período de 2024. Se as projeções se confirmarem, o setor terá um faturamento de R$ 149,7 bilhões no período — a maior receita para um único mês dentro da série histórica, iniciada em janeiro de 2008.

De maneira intrigante, esse desempenho representará uma desaceleração em relação a dezembro passado, quando as receitas subiram 7,3% em relação a 2023, apontam os cálculos da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). Na capital, a projeção também é de um crescimento de 4% em dezembro, ritmo menor do que o de 2024, quando as vendas avançaram 6,8% em relação ao ano anterior.

A taxa de crescimento prevista para o mês do Natal está muito próxima do que deve ser o resultado do varejo paulista no ano: a projeção da Federação é de alta de 5% nas vendas do setor em 2025.

Além da forte base de comparação, a desaceleração é resultado da conjuntura complexa do país, marcada tanto por elementos positivos quanto por impasses significativos. De um lado, há um mercado de trabalho aquecido (o desemprego foi de 5,4% no trimestre encerrado em outubro, de acordo com o IBGE), o que mantém o consumo e eleva a renda média (rendimentos do trabalho cresceram 4% no terceiro trimestre, segundo o Ipea).

De outro, os juros altos acabam desestimulando as compras, principalmente de bens duráveis, como veículos ou eletrodomésticos, que dependem de crédito e de parcelamento do pagamento. Além disso, a inflação segue acima do teto da meta, embora em desaceleração.

ACISC APOSTA EM VENDAS 15% MAIORES – Em São Carlos, a ACISC (Associação Comercial e Industrial de São Carlos) está promovendo a Campanha Natal Iluminado, que sorteará, entre os consumidores, um automóvel Chevrolet Ônix zero quilômetro.

Para participar da promoção, o consumidor terá que realizar compras nas lojas do comércio local no valor de pelo menos R$ 150 para obter um cupom. Os valores são cumulativos. A promoção prossegue até o dia 30 de dezembro. O sorteio do Ônix será realizado no dia 7 de janeiro de 2026.

A presidente da ACISC, Ivone Zanquin, afirmou que o setor comercial de São Carlos aposta no crescimento de até 15% nas vendas de fim de ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. “O ano não foi fácil, mas estamos muito otimistas. E é por isso que já lançamos a campanha agora, para já englobarmos também as vendas da Black Friday, no dia 28 de dezembro.”

CEIA E PRESENTES – Os números de dezembro serão afetados, sobretudo, pela demanda pelos itens da ceia de Natal, proporcionando aos supermercados faturarem 6% a mais do que no mesmo mês do ano passado. Como esse segmento tem um peso relevante na própria composição do faturamento varejista, uma alta dessa magnitude joga o resultado para cima.

Ademais, a busca por presentes vai dinamizar alguns segmentos. Neste caso, as lojas de roupas e calçados serão as grandes beneficiadas, com a maior alta do mês (9%). Em números absolutos, será R$ 1,4 bilhão a mais de receitas.

A FecomercioSP aponta que, além da procura por produtos para presentear, o maior fluxo de pessoas nas ruas e nos shoppings — associado aos resquícios de promoções da Black Friday — tende a sensibilizar muitos consumidores.

As farmácias e perfumarias também terão um bom desempenho (6%), seguindo a tendência de expansão praticamente ininterrupta do segmento nos últimos anos.

Para a entidade, é importante esperar que o varejo paulista tenha o melhor Natal da história em termos de faturamento, mas lembra da desaceleração no segundo semestre deste ano, o que indica que o próximo ano será desafiador.

PEDRAS NO CAMINHO – O economista Sérgio Perussi afirma que a projeção da FecomercioSP nos mostra que o faturamento das vendas de dezembro do comércio paulista e paulistano será praticamente o mesmo do ano passado, uma vez que o aumento de faturamento previsto de 4%, em termos nominais, no mês considerado, irá apenas repor a inflação dos preços do ano em curso, que está prevista para 4,5%.

O especialista enxerga algumas pedras no caminho dos comerciantes. “O mesmo está sendo projetado para as vendas anuais: um aumento de 5% das vendas do comércio e serviços, repondo a inflação prevista. Assim, pode-se concluir que um sinal de desaceleração da economia pode estar se apresentando, pois em dezembro de 2024 o crescimento foi maior que a inflação e o previsto para 2025. Apesar da taxa de desemprego em nível baixo, os preços estão impactados pelos juros altos pagos pelos produtores e consumidores e, além disso, a alta taxa de endividamento das pessoas inibe o consumo”, destaca Perussi.

Segundo ele, é difícil acreditar em um aumento de 15% nas vendas do comércio de São Carlos à vista dos mesmos argumentos. “Além disso, o comércio local sofre cada vez mais com as compras pela internet, o que tende a reduzir o seu nível de vendas. Se conseguir crescer ao redor de 5%, já será sinal de resiliência e permitirá a manutenção de um certo equilíbrio, mesmo que em nível baixo. Se crescer mais, será sinal de que os lojistas estão antenados com a evolução do setor e oferecendo produtos que agradam as pessoas, com bons preços comparativos e com atendimento de qualidade”, conclui o economista.

Leia Também

Santa Casa é responsável por 80% dos atendimentos referenciados pelas UPAs
Cidade10h40 - 13 Dez 2025

Santa Casa é responsável por 80% dos atendimentos referenciados pelas UPAs

Jùlio Cesar solicita melhorias no ponto dos caminhoneiros da Avenida Trabalhador São Carlense
Cidade10h07 - 13 Dez 2025

Jùlio Cesar solicita melhorias no ponto dos caminhoneiros da Avenida Trabalhador São Carlense

Lucão Fernandes prestigia 1&ordm; Congresso Jurídico da OAB São Carlos e reforça protagonismo da cid
Cidade09h58 - 13 Dez 2025

Lucão Fernandes prestigia 1º Congresso Jurídico da OAB São Carlos e reforça protagonismo da cid

Busca por 'juventude eterna' expõe mulheres e cardiologista da Santa Casa faz alerta
Testosterona 07h50 - 13 Dez 2025

Busca por 'juventude eterna' expõe mulheres e cardiologista da Santa Casa faz alerta

Incubadora Pública de Economia Solidária de São Carlos promove intercâmbio com Hortolândia e Mogi das Cruzes
Cidade06h01 - 13 Dez 2025

Incubadora Pública de Economia Solidária de São Carlos promove intercâmbio com Hortolândia e Mogi das Cruzes

Últimas Notícias