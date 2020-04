Varal do Bem alimenta e traz conforto para moradores de rua em São Carlos

Varal do Bem e voluntárias: alimento, dignidade e carinho para moradores de rua - Crédito: Divulgação

Durante a pandemia do novo Coronavírus, cuja quarentena vai, a princípio, até o dia 10 de maio, as praças em frente a Estação da Fepasa e a do Cemitério Nossa Senhora do Carmo recebem, diariamente, o “Varal do Bem”, uma ação social onde alimentos e itens de higiene pessoal são literalmente pendurados e destinados aos moradores de rua de São Carlos.

O movimento solidário teve início com a turismóloga Renata Salgado Rayel e com a dona de casa Terezinha Terê Carrero, 63 anos. Com a ajuda de aproximadamente 20 voluntários, elas arrecadam, organizam, confeccionam e entregam todos os produtos as pessoas que, por opção ou necessidade, vivem nas vias públicas e estão vulneráveis ao contágio de perigosa infecção que é a Covid-19.

O São Carlos Agora foi em busca de informações e chegou até uma das idealizadoras, Terê Carrero que admitiu que copiaram uma ideia similar que acontece na cidade de Limeira e iniciaram a ação social em São Carlos.

“Tudo começou com a Renata. Era um sonho dela. E devido ao isolamento social e as nossas rotinas completamente alteradas, criamos o Varal do Bem há três semanas, no início do isolamento. Contamos com a ajuda de mais 20 pessoas e passamos a buscar doações e os mais novos vão às compras e eu sou uma das que ‘pilotam’ o fogão”, disse, em tom de uma pessoa realizada.

CARINHO E CONFORTO

Com a ideia lançada e os itens arrecadados, Renata e Terê, com ajuda de voluntários, montaram dois varais. Um na praça em frente ao cemitério Nossa Senhora do Carmo, onde são atendidos aproximadamente dez moradores e outro na praça da Estação da Fepasa, onde mais 20 moradores recebem os donativos. Existe a possibilidade de um terceiro varal ser montado em uma praça em frente ao Terminal Rodoviário. “Mas isso irá depender das doações futuras”, comentou Terê.

Em cada kit há suco, frutas de época, pão caseiro e às vezes bolo. Há ainda itens de higiene pessoal, detergente, água potável e até ração para cachorro, já que muitas vezes há animais que acompanham os moradores. “São seus amigos fieis”, disse.

DONATIVOS

Terê disse que o Varal do Bem será diário até o final da pandemia. Mas sinalizou que isso não irá parar. “Quando a rotina voltar ao normal, pensamos em continuar. Mas tudo irá depender das doações”, antecipou. “Ainda mais porque o inverno está chegando e os moradores de rua irão precisar ainda mais de nossa ajuda”, emendou.

Quem quiser participar do Varal do Bem basta doar cobertores, creme dental, escova de dentes, ração para cães, farinha de trigo, ovos e óleo. Caso a pessoa prefira, Terê e Renata recebem qualquer quantia em depósito bancário.

Para doar, basta apenas entrar em contato com Renata (16) 99798-0909 ou Terê (16) 99607-7757.

GUERREIROS DO BEM

Segundo Terê, de todos os voluntários, cinco são da equipe “mãos na massa”, responsáveis por fazer os pães e montar os kits.

O restante é da equipe frente amorosa, responsável por levar os kits, montar o varal e fazer o primeiro contato com os moradores de rua que lá comparecem.

Integram o “Varal do Bem”:

Renata Salgado Rayel, turismóloga

Terezinha Terê Carrero, 63 anos

Giovana Teixeira Milanez, empresária, 46 anos

Paulo Sérgio Martins, historiador

Leila Cerrão, 51 anos, aposentada

Claudia Aparecida Fernandes, 50 anos, secretária

Gisleine Cristina Cerrão, 56 anos, professora

Alessandra Cristina Morales, 39 anos, comissária de bordo

Andréa Morales de Souza, 44 anos, professora

Vandré Chiarione dos Santos, 32 anos, padeiro

Gabriela Garcia Rodrigues, 30 anos, cozinheira autônoma.

Solidalva Oliveira, agente de limpeza.

SEM PROTEÇÃO

Indagada qual seria a motivação pela realização do Varal do Bem e proporcionar um gesto de carinho e conforto para moradores de rua, Terê disse que sua amiga Renata sempre teve em mente realizar uma ação solidária e a pandemia fez com que ambas colocassem a “mão na massa” literalmente.

“Temos casa e comida. Estamos protegidos. E quem olha por eles? Onde eles ficam? Não tem casa, nem proteção, nem álcool em gel. Isso mexeu com o psicológico da gente e este varal é um gesto de carinho e amor. Quem quiser participar, contribuir e fazer um gesto solidário, iremos agradecer de coração”, finalizou Terê.

