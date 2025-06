Vândalos profanam Igreja de Santa Isabel

A Igreja de Santa Isabel foi profanada na madrugada desta segunda-feira, 2 de junho. O templo foi invadido e várias imagens sacras foram destruídas. A Diocese de São Carlos emitiu uma nota de repúdio (leia abaixo), lamentando o tema. “Lamentavelmente, a Igreja foi invadida e teve diversos objetos e imagens sacras destruídas, mas sobretudo nos entristece a violação do sacrário que abrigava Jesus na forma Eucarística”, diz trecho da nota.

O bispo diocesano, Dom Luiz Carlos Dias manifestou a profunda tristeza com o ocorrido. “Este fato que fere a sensibilidade de nossa fé, em especial a comunidade paroquial de Santa Isabel, com a qual todos os diocesanos se solidarizam neste momento de consternação.



NOTA DE REPÚDIO PELO ATO DE VANDALISMO E PROFANAÇÃO OCORRIDO NA PARÓQUIA SANTA ISABEL

A Diocese de São Carlos repudia, com veemência, o ato de vandalismo e profanação da Igreja de Santa Isabel, ocorrido na madrugada desta segunda-feira, 2 de junho de 2025, em São Carlos.

Lamentavelmente, a Igreja foi invadida e teve diversos objetos e imagens sacras destruídas, mas sobretudo nos entristece a violação do sacrário que abrigava Jesus na forma Eucarística.

Dom Luiz Carlos Dias, bispo diocesano, manifesta a profunda tristeza de nossa Diocese diante deste fato que fere a sensibilidade de nossa fé, em especial a comunidade paroquial de Santa Isabel, com a qual todos os diocesanos se solidarizam neste momento de consternação.

Uma missa de desagravo para que a Igreja retome suas atividades será realizada.

As providências junto aos órgãos de segurança estão sendo tomadas e o caso será investigado pelas autoridades.

DOM LUIZ CARLOS DIAS

BISPO DIOCESANO DE SÃO CARLOS



