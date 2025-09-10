(16) 99963-6036
Ladrões estão furtando lâmpadas no Centro de São Carlos

10 Set 2025 - 13h09Por Jessica Carvalho R.
Ladrões estão furtando lâmpadas no Centro de São Carlos - Crédito: reprodução

Na madrugada desta quarta-feira (10), um estabelecimento localizado na esquina das ruas Alexandrina e Orlando Damiano, no Centro de São Carlos, foi alvo de vandalismo. Câmeras de segurança registraram um homem furtando lâmpadas instaladas na parte externa do comércio.

O proprietário do bar relatou que a situação de insegurança na região vem se agravando nos últimos meses, com furtos, atos de vandalismo e a presença constante de pedintes e usuários de drogas.
“Nossa vizinha já teve fiação elétrica levada e, recentemente, até as lâmpadas externas usadas para decorar o bar foram furtadas. Eles roubam tudo o que encontram, provavelmente para revenda e compra de álcool ou drogas”, afirmou.

Outro episódio semelhante ocorreu nesta semana na rua Rui Barbosa, esquina com a rua Sete de Setembro, também na região central. Um vídeo mostra um indivíduo danificando e levando as lâmpadas de um estabelecimento comercial.

De acordo com comerciantes, os casos são recorrentes e impactam diretamente a rotina dos negócios, gerando prejuízos e aumentando a sensação de insegurança na área central da cidade.

 

