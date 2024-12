Vândalos danificam enfeites natalinos na Praça do Mercado

Um registro lamentável marca, de forma negativa, os enfeites natalinos na Praça do Mercado Municipal. Na madrugada desta quinta-feira, 12, vândalos destruíram parte dos enfeites colocados no local pela ACISC (Associação Comercial e Industrial de São Carlos), comprometendo a decoração que foi preparada com carinho para trazer o espírito natalino à população são-carlense.

Entre os itens danificados estão as renas, que faziam parte do cenário principal, e alguns letreiros, que haviam sido instalados. Os estragos deixaram a Diretoria da ACISC, comerciantes e consumidores indignados com o descaso e a falta de respeito com o trabalho da entidade, que contou com o apoio da prefeitura.

A presidente da ACISC, Ivone Zanquim, lamenta profundamente o ocorrido. “Esse tipo de atitude é revoltante. Esses enfeites foram feitos pensando em trazer alegria para as famílias, especialmente para as crianças, que esperam ansiosas por essa época do ano. Não é só um prejuízo material, mas um desrespeito à nossa comunidade e a ação da nossa entidade”, afirmou.

A decoração, que faz parte de um esforço anual para promover o comércio e valorizar os espaços públicos da cidade, havia sido inaugurada no dia 16 de novembro e vinha recebendo elogios pela beleza e pelo cuidado nos detalhes. O vandalismo, porém, interrompe o clima festivo, deixando marcas de indignação e tristeza.

Comerciantes e moradores que frequentam a praça diariamente relataram revolta ao verem os enfeites destruídos. “É inacreditável que alguém tenha coragem de fazer isso. Esse espaço é de todos nós, e agora as crianças vão sentir falta de parte dessa magia do Natal”, afirmou uma comerciante.

A ACISC informou que já havia solicitado apoio das forças de segurança para ampliação das rondas no local e que vai reforçar o pedido para evitar novos atos de vandalismo. A entidade também destacou que os enfeites danificados serão retirados, uma vez que, não haverá tempo hábil para manutenção.

Enquanto isso, fica o apelo à consciência e ao respeito coletivo. “Cuidar do patrimônio público e valorizar os esforços para melhorar a cidade é um dever de todos. O ato de vandalismo, além de prejudicar a coletividade, simboliza um retrocesso em iniciativas que buscam promover o bem-estar e a união entre os cidadãos”, finaliza Ivone Zanquim.

Leia Também