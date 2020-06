Valor de R$ 50 do vale alimentação aos alunos da rede municipal de ensino será creditado nesta semana

Crédito: Divulgação

Em nota, a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, pasta responsável pela compra e distribuição da merenda escolar das escolas municipais, informa que devido atraso no processo de aditamento de valores junto à empresa VB, responsável pelo fornecimento do vale alimentação aos alunos da rede municipal de ensino, liberado em virtude da pandemia do novo coronavírus, os valores referentes ao mês de junho, somente poderão ser creditados nesta semana.

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento está trabalhando para que os créditos sejam feitos o mais rápido possível, causando menos transtornos aos usuários do benefício.

O crédito no valor de R$ 50,00 por aluno será repassado aos 14 mil estudantes cadastrados e regularmente matrículas na rede municipal.

O cartão terá validade somente enquanto perdurar a situação de pandemia, extinguindo-se com o retorno das atividades escolares.

