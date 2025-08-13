Vagas abertas para o curso Cor Ação Aprendiz: formação gratuita para jovens

O Cor Ação Aprendiz é um programa gratuito do Projeto Cor Ação, voltado para jovens de 12 a 17 anos que desejam se preparar para o mercado de trabalho e ampliar oportunidades de futuro.
Conteúdo do curso:
-
Tecnologia: Aulas práticas de Windows, Word, Excel e PowerPoint
-
Preparação Profissional: Postura, comportamento e como se destacar no mercado
-
Palestras e Rodas de Conversa: Com profissionais de diferentes áreas
-
Inglês Básico: Comunicação e oportunidades no mundo do trabalho
Início imediato – escolha o período com vagas abertas:
-
Terças, quintas e sextas – Manhã (7h30 às 11h)
-
Terças, quintas e sextas – Tarde (14h às 17h)
Inscrições:
-
Matrícula presencial no Projeto Cor Ação, feita por um responsável legal, com agendamento prévio
-
De segunda a sexta, das 8h às 11h ou das 14h às 17h
Informações:
-
Local: Projeto Cor Ação
-
Telefone: (16) 99459-0877