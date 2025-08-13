Vagas abertas para o curso Cor Ação Aprendiz: formação gratuita para jovens

SIGA O SCA NO

O Cor Ação Aprendiz é um programa gratuito do Projeto Cor Ação, voltado para jovens de 12 a 17 anos que desejam se preparar para o mercado de trabalho e ampliar oportunidades de futuro.

Conteúdo do curso:

Tecnologia: Aulas práticas de Windows, Word, Excel e PowerPoint

Preparação Profissional: Postura, comportamento e como se destacar no mercado

Palestras e Rodas de Conversa: Com profissionais de diferentes áreas

Inglês Básico: Comunicação e oportunidades no mundo do trabalho

Início imediato – escolha o período com vagas abertas:

Terças, quintas e sextas – Manhã (7h30 às 11h)

Terças, quintas e sextas – Tarde (14h às 17h)

Inscrições:

Matrícula presencial no Projeto Cor Ação, feita por um responsável legal, com agendamento prévio

De segunda a sexta, das 8h às 11h ou das 14h às 17h

Informações:

Local: Projeto Cor Ação

Telefone: (16) 99459-0877

Leia Também