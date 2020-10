Vagas abertas para mestrado em Ciências de Computação e Matemática Computacional na USP

Crédito: Divulgação

Estão abertas as inscrições para 61 vagas de mestrado no Programa de PósGraduação em Ciências de Computação e Matemática Computacional (PPG-CCMC) do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos. Podem se candidatar alunos graduados em nível superior em Ciências de Computação, Engenharia de Computação, Matemática, Estatística e áreas afins.

O processo seletivo será realizado em uma única etapa, sendo que 75% da nota é estipulada mediante avaliação do currículo dos inscritos. Para completar a nota, será considerado o desempenho no Exame Nacional para Ingresso na Pós-Graduação em Computação (POSCOMP), nas edições realizadas em 2020, 2019 ou 2018.

As inscrições podem ser efetuadas até dia 11 de dezembro diretamente no site do Programa: www.icmc.usp.br/pos-graduacao/ppgccmc/ingresso.Todas os detalhes referentes à seleção também podem ser encontrados no Edital 047/2020.

As vagas serão disponibilizadas de acordo com as 15 linhas de pesquisa do Programa, nas quais o futuro aluno desenvolverá sua dissertação de mestrado. Essas linhas são divididas entre Ciências de Computação e Matemática Computacional (confira no final deste texto).

Excelência em ensino – O Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação e Matemática Computacional é classificado com nota máxima (7) pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Em todo Brasil, existem hoje 77 programas de pós-graduação na área de computação, mas apenas sete deles receberam a nota máxima na última avaliação quadrienal realizada pela Capes.

Além do PPG-CCMC, os demais programas de pós-graduação do ICMC também estão entre os melhores do país, e já formaram um número expressivo de mestres e doutores que hoje ocupam posições em prestigiadas empresas e em unidades de ensino e pesquisa no Brasil e no exterior.



Linhas de pesquisa em Ciências de Computação:

Computação Gráfica, Imagens e Visualização: 5 vagas

Engenharia de Software e Sistemas de Informação: 3 vagas

Inteligência Artificial – Aprendizado de Máquina e Mineração de Dados: 3 vagas

Inteligência Artificial – Processamento de Linguagem Natural: 1 vaga

Inteligência Artificial – Robótica: 2 vagas

Recuperação de Informações, Descoberta de conhecimento, e Engenharia de Bancos de Dados: 8 vagas

Redes Inteligentes: 9 vagas

Robótica Móvel: 2 vagas

Sistemas Distribuídos e Programação Concorrente: 7 vagas

Sistemas Embarcados e Evolutivos: 3 vagas

Sistemas Web e Multimídia Interativos: 5 vagas

Linhas de pesquisa em Matemática Computacional:

Mecânica dos Fluidos Computacional: 8 vagas

Otimização em Problemas Inversos: 1 vagas

Otimização – Modelos e métodos para programação linear inteira: 2 vagas

Sistemas Complexos, de Partículas e Teoria de Controle: 2 vagas

