Vaga para professor temporário no Departamento de Matemática Aplicada e Estatística do ICMC

Crédito: Nilton Júnior

O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, recebe até o dia 25 de janeiro, às 17h, as inscrições no processo seletivo para contratação de um professor temporário para o Departamento de Matemática Aplicada e Estatística (SME).

O professor escolhido terá jornada de 12 horas semanais e salário que pode variar de R$ 1.877,41 caso o contratado possua o título de doutor e R$ 1.342,25 para o título de mestre.

Os interessados devem se inscrever diretamente no link uspdigital.usp.br/gr seguindo as orientações do edital disponível em icmc.usp.br/e/69337.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também