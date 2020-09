Vaga para pós-doutorado no ICMC São Carlos na fronteira entre visão computacional e matemática

O projeto tem por objetivo estreitar a lacuna entre a Visão Computacional e Geometria, permitindo explicar o aprendizado de características visuais em diferentes domínios ou representações - Crédito: Divulgação

O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, recebe inscrições para uma bolsa de pós-doutorado no projeto temático Teoria de singularidades e suas aplicações à geometria diferencial, equações diferenciais e visão computacional. A vaga contempla uma bolsa mensal no valor de R$ 7.373,10, financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), além de um fundo equivalente a 15% do valor anual da bolsa, que poderá ser investido em itens diretamente relacionados às atividades de pesquisa.

Quem for selecionado poderá desenvolver os trabalhos por 12 meses, e também é possível fazer estágio no exterior durante o pós-doutorado. Para se candidatar, é preciso ter concluído doutorado com tese relacionada às áreas de Visão Computacional, Aprendizado de Máquina e/ou Deep Learning. Também é importante se interessar por pesquisa na fronteira entre visão computacional e matemática.

O projeto tem por objetivo estreitar a lacuna entre a Visão Computacional e Geometria, permitindo explicar o aprendizado de características visuais em diferentes domínios ou representações. Confira um exemplo de aplicação no vídeo a seguir:

As atividades serão desenvolvidas no Laboratório de Visualização, Imagens e Computação Gráfica do ICMC, sob supervisão do professor Moacir Antonelli Ponti, e em conjunto com pesquisadores do Grupo de Singularidades. Para se candidatar basta enviar e-mail, até dia 5 de novembro, diretamente para moacir@icmc.usp.br, com cópia para o coordenador do projeto, professor Farid Tari (faridtari@icmc.usp.br), contendo no campo do assunto a informação “Seleção para bolsa pós-doc: projeto temático” e os seguintes documentos anexados:

declaração/carta de interesse de pesquisa na área do projeto, ressaltando suas habilidades relacionadas ao projeto temático;

2. currículo indicando formação, produção científica e projetos dos quais participou;

3. duas cartas de recomendação, preferencialmente de supervisores anteriores (que podem ser enviadas diretamente pelos recomendadores aos e-mails faridtari@icmc.usp.br e moacir@icmc.usp.br);

4. documento que comprove a conclusão do doutorado; e

5. histórico escolar da pós-graduação.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também