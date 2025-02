Vacina contra dengue permanece sendo aplicada em crianças e adolescentes em São Carlos

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, informa que em São Carlos a vacina contra dengue permanece sendo aplicada somente em crianças e adolescentes na faixa etária dos 10 a 14 anos, uma vez que a expansão do público-alvo deve considerar o prazo de vencimento do imunizante.

Denise Martins, diretora de Vigilância em Saúde esclarece que o Ministério da Saúde autorizou, em caráter temporário, a ampliação da faixa etária somente para os municípios com vacinas com prazo de validade curto. Para os municípios com doses com validade até dois meses foi permitido ampliar a faixa etária contemplando pessoas de 6 a 16 anos de idade e para os municípios com vacinas com validade em até um mês, a vacinação pode ser ampliada até o limite etário especificado na bula do imunizante, abrangendo a faixa etária para 4 a 59 anos, 11 meses e 29 dias de idade. São Carlos não se enquadra em nenhum desses casos, já que as doses que recebemos só vencem em julho, portanto continuamos priorizando o atendimento de 10 a 14 anos”, explicou a diretora.

O Ministério também considerou a expansão do público-alvo a disponibilidade de doses e a situação epidemiológica de cada estado e município. O órgão deve ser devidamente informado pelas unidades federativas sobre a implementação da estratégia temporária de ampliação da vacinação. Além disso, todas as doses administradas devem ser registradas na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) de forma a garantir a segunda dose e o monitoramento completo do processo de imunização.

De acordo com a Vigilância em Saúde em São Carlos a procura permanece baixa, sendo registrados também muitos faltosos para a segunda dose. Desde o início da vacinação, em 16 de junho de 2024, apenas 17,75% do público alvo recebeu a primeira dose do imunizante e desses somente 5,67% retornou para receber a segunda dose. O público estimado é de 14.344 pessoas.

Até o momento foram aplicadas 3.361 doses, sendo 2.547 referentes a primeira dose e 814 referentes a segunda dose. Em crianças de 10 anos foram aplicadas 866 doses (687 doses referentes a 1ª aplicação e 179 referentes a segunda dose); 926 em crianças de 11 anos (668 doses referentes a 1ª aplicação e 258 referentes a segunda dose); 580 em adolescentes de 12 anos (425 doses referentes a 1ª aplicação e 155 referentes a segunda dose); 526 em adolescentes de 13 anos (404 doses referentes a 1ª aplicação e 122 referentes a segunda dose) e 463 em adolescentes de 14 anos (363 doses referentes a 1ª aplicação e 100 referentes a segunda dose).

O esquema vacinal recomendado corresponde à administração de 2 doses, com intervalo de 3 meses entre as doses. Se a criança ou o adolescente contraiu dengue, o imunizante só pode ser aplicado após 6 meses. Caso a contaminação pela doença tenha acontecido no intervalo das doses, deve ser mantida a data prevista para a 2ª dose, desde que haja um intervalo de 30 dias entre a infecção e a segunda dose.

Em 2025 já foram registradas em São Carlos 2.168 notificações para Dengue, com 718 casos descartados e 569 casos positivos, 881 ainda aguardam resultado de exame. O sorotipo prevalente na cidade é o Denv 2.

A vacinação é realizada nas unidades básicas de saúde (UBS’s) e unidades de saúde da família (USF’s), com exceção da UBS da Vila São José, que passa por reforma, de segunda a sexta-feira das 7h30 às 16h30. Para receber a vacina basta levar um documento oficial com foto e a caderneta de vacinação.

