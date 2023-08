Vacina contra a gripe: São Carlos tem cobertura de 54,57%

Crédito: Divulgação

A Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe teve início no dia 10 de abril e tem previsão de encerramento na quinta-feira, 31. A meta anunciada pelo Ministério da Saúde no início da campanha era de alcançar pelo menos 90% de cobertura vacinal entre os grupos prioritários. No entanto, dados da plataforma LocalizaSUS indicam que, a dois dias do fim do prazo, a meta não foi atingida na maioria dos Estados.

Até o momento foram aplicadas 77.220 doses contra a influenza em São Carlos, o que corresponde a uma cobertura de 54,57% dos grupos prioritários, sendo que as gestantes atingiram 52%, os idosos 57,16%, as puérperas 53,30%, os trabalhadores na saúde contabilizam 68,80%, os professores 60,50% e as crianças somente 38,22%. A população alvo é de 101.723 pessoas.

A vacina é disponibilizada gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Inicialmente, as doses foram oferecidas aos grupos prioritários que apresentam risco aumentado de agravamento pela doença, depois foi liberada em 15/05 para o público em geral.

“É uma vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan, é segura e eficaz. Como o vírus tem alta capacidade de mutação e muda suas características ao longo do tempo, é preciso se imunizar todos os anos. A cepa do vírus H1N1 usada em 2023, por exemplo, é diferente da que foi usada para produzir os imunizantes no ano passado”, ressalta a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Denise Mello Martins, lembrando que ainda dá tempo de procurar uma unidade de saúde para receber a imunizante.

O município disponibiliza a vacina em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e Unidades de Saúde da Família (USF’s), sempre aos dias úteis, das 7h30 às 16h30.

