Vacina contra a gripe já foi aplicada em mais de 24 mil são-carlenses

Crédito: Divulgação

A campanha de imunização contra a influenza (gripe) já registrou mais de 24 mil vacinas aplicadas em São Carlos até o momento. Iniciada há pouco mais de 20 dias e em acordo com as disposições do Ministério da Saúde, a ação é coordenada na cidade pela Secretaria Municipal de Saúde.

Conforme os números fornecidos pelo Departamento de Vigilância em Saúde, as 24.115 imunizações confirmadas abrangem 26,71% do público-alvo, que atualmente é composto por todos os grupos prioritários. Sendo assim, já podem se vacinar as crianças de seis meses a cinco anos, gestantes, puérperas, idosos (60 anos ou mais), trabalhadores da saúde, professores, profissionais das Forças Armadas, indígenas, adolescentes em medidas socioeducativas, funcionários do sistema de privação de liberdade, pessoas com deficiência e pessoas portadoras de comorbidades.

Destes públicos, quem tem o maior percentual de imunização até aqui são os profissionais de saúde, onde 45,3% da categoria já se vacinou. Na sequência, aparecem os idosos, com 30,2% do público atingido, enquanto 24,23% dos professores igualmente se protegeram contra a gripe. A estimativa é vacinar 101.726 pessoas contra a gripe pertencentes a esses grupos prioritários.

Em São Carlos, a campanha de vacinação é realizada em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e Unidades de Saúde da Família (USF’s), sempre aos dias úteis, das 7h30 às 16h30. Para se imunizar, é necessário levar o cartão de vacinação e um documento oficial com foto e CPF, bem como, no caso dos professores, profissionais da saúde e das Forças Armadas, pessoas com deficiência e portadoras de comorbidades, um documento que identifique a condição referida.

COVID-19

O público formado por pessoas com 18 anos ou mais (adultos e idosos), pessoas imunossuprimidas (com 12 anos ou mais), profissionais de saúde, pessoas com comorbidades (com 12 anos ou mais), pessoas com deficiência física permanente, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e a população indígena, ribeirinha e quilombola também podem receber a vacina bivalente contra a COVID-19 nos mesmos horários e locais.

É importante destacar que, para ser imunizado com a vacina bivalente, o munícipe precisa ter se vacinado ao menos duas vezes contra a COVID-19 anteriormente, com a última dose tendo sido recebida há pelo menos quatro meses. Além disso, se estiver enquadrado nos públicos das duas vacinas (contra gripe e COVID-19), poderá receber ambos os imunizantes no mesmo ato.

