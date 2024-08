Utilidade Pública -

CACHORRO PERDIDO

Leao, ele fugiu na Basilio Dibbo no Cruzeiro do Sul. Informações sobre paradeiro do cão, devem ser repassadas no contato: 16 99619-4009f



Uma CNH em nome de Roberto Pratavieira foi encontrada na região da Getúlio Vargas.O dono deve entrar em contato: 16 98118-1410

