Usuários relatam problemas na emissão de Nota Fiscal após migração para sistema nacional

Usuários entraram em contato com o São Carlos Agora para relatar instabilidades no sistema nacional de emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e), administrado pela Receita Federal, ao longo desta segunda-feira (5).

De acordo com os relatos, ao tentar realizar o lançamento da nota fiscal, o sistema apresenta a mensagem de erro: “Não foi possível recuperar informações do contribuinte”, o que impede a conclusão do procedimento.

A instabilidade também foi confirmada por empresas do município. Em suas redes sociais, a Unimed São Carlos publicou um comunicado informando a impossibilidade temporária de emissão de notas fiscais. Segundo a nota, desde o dia 1º de janeiro de 2026, as notas fiscais deixaram de ser emitidas pelo portal da Prefeitura Municipal de São Carlos e passaram a ser geradas exclusivamente pelo portal nacional da Receita Federal. No entanto, falhas no sistema federal têm inviabilizado a emissão dos documentos.

“A Unimed informa que as notas fiscais serão disponibilizadas assim que o portal normalizar”, destacou o comunicado divulgado pela instituição.

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal da Fazenda, iniciou oficialmente no dia 1º de janeiro de 2026 a utilização do Emissor Nacional da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). A mudança faz parte do processo de modernização do sistema tributário brasileiro, previsto na Reforma Tributária do Consumo, e segue as diretrizes da Emenda Constitucional nº 132/2023 e da Lei Complementar nº 214/2025.

Com a migração, as notas fiscais de serviço deixaram de ser emitidas no sistema municipal e passaram a ser geradas exclusivamente pelo Modelo Padrão Nacional, por meio do Portal Nacional da NFS-e, que utiliza infraestrutura do governo federal. O objetivo da mudança é simplificar as obrigações acessórias, padronizar as informações fiscais e ampliar a segurança dos dados fornecidos ao fisco.

