sexta, 09 de janeiro de 2026
Usuários reclamam de filas e falta de entrega de encomendas no Correios da Vila Isabel

09 Jan 2026 - 14h35Por Jessica Carvalho R
Moradores de São Carlos continuam reclamado do atendimento na agência dos Correios localizada na Vila Isabel. Segundo usuários, mesmo com pessoas em casa aguardando encomendas, os objetos não estariam sendo entregues, obrigando o destinatário a comparecer presencialmente à unidade para retirada.

As reclamações se intensificaram na tarde desta sexta-feira (09). Por volta das 13h, consumidores relataram que funcionários informam tentativa de entrega, mas que, na prática, o carteiro não passa pelo endereço. Com isso, os moradores são direcionados à agência, onde enfrentam longas filas."A fila é enorme e a gente fica aqui no sol escaldante. Eles falam que tentaram entregar, mas não tentaram nada", relatou uma usuária que aguardava atendimento.

A situação gera transtornos, especialmente para idosos, pessoas com crianças e trabalhadores que precisam se ausentar do serviço para buscar encomendas que, segundo eles, deveriam ter sido entregues em casa.

 

