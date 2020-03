Usuários reclamam das condições da estrada municipal Manoel Nunes

SCA-050 está em péssimas condições, segundo usuários - Crédito: Whatsapp SCA

Usuários da estrada municipal Manoel Nunes (SCA-050) estão revoltados com a situação que se encontra a via. Segundo eles, a estrada está cheia de erosões. A situação piorou depois das chuvas.

A estrada faz a ligação da rodovia SP-215 (São Carlos/Ribeirão Bonito) com o Jardim Zavaglia e é bastante usada por produtores rurais para o escoamento da produção.

O São Carlos Agora entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal, que em nota informou que a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento por meio de sua Seção de Estradas Rurais efetuou a recuperação total da SCA 050 em Setembro de 2019.

Após isso, a empresa RPS iniciou a construção do Condomínio Ipê Mirim naquela região, e com isso, efetuou o desvio de um trecho da referida estrada sem que, para tanto, fizesse a cobertura do leito com material agregado, caixas de contenção de água e o abaulamento do trecho desviado.

A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento está notificando extrajudicialmente a empresa RPS para que, promova as obras necessárias para resolver o problema em 48 horas sob pena de imposição da medidas judiciais.

