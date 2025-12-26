(16) 99963-6036
Cidade

Usuários enfrentam filas de mais de duas horas nos Correios para retirada de encomendas

26 Dez 2025 - 15h24Por Jessica Carvalho R
Pessoas que buscaram atendimento no centro de distribuição dos Correios, localizado na Praça Itália, relataram demora excessiva para a retirada de encomendas nesta sexta-feira (26) Segundo os usuários, o tempo de espera na fila ultrapassou duas horas.

Os relatos indicam que a fila se formou ao longo do dia, com pessoas aguardando por longos períodos para serem atendidas. A situação foi registrada sob sol forte e altas temperaturas.

Alguns usuários afirmaram que, após mais de duas horas de espera, acabaram deixando o local sem conseguir retirar as encomendas, devido à demora no atendimento.

