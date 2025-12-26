Usuários enfrentam filas de mais de duas horas nos Correios para retirada de encomendas

Pessoas que buscaram atendimento no centro de distribuição dos Correios, localizado na Praça Itália, relataram demora excessiva para a retirada de encomendas nesta sexta-feira (26) Segundo os usuários, o tempo de espera na fila ultrapassou duas horas.

Os relatos indicam que a fila se formou ao longo do dia, com pessoas aguardando por longos períodos para serem atendidas. A situação foi registrada sob sol forte e altas temperaturas.

Alguns usuários afirmaram que, após mais de duas horas de espera, acabaram deixando o local sem conseguir retirar as encomendas, devido à demora no atendimento.

