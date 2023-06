Usuários da Washington Luís reclamam da quantidade de buracos e cobram providência da Econoroeste

Usuários da rodovia Washington Luís (SP-310) reclamam da grande quantidade de buracos existentes no asfalto no trecho sob concessão da Econoroeste, que iniciou as operações no começo do mês passado.

No último final de semana, um leitor entrou em contato com a redação do São Carlos Agora informando que teve as rodas do veículo danificadas em duas ocasiões diferentes ao passar sobre um buraco no quilômetro 237, sentido capital/interior, defronte ao posto Graal São Carlos. Durante a manhã de sábado uma das rodas entortou e no período da noite o problema se repetiu.

Ele alertou que além dos danos materiais, o local apresenta riscos aos condutores que podem se envolver em graves acidentes devido ao problema.

A redação também recebeu outras reclamações de outros trechos, principalmente após as chuvas dos últimos dias.

O São Carlos Agora entrou em contato com a assessoria de imprensa da Econoroeste a qual informou que o buraco relatado pelo leitor defronte ao Graal São Carlos já foi reparado. Disse ainda: “ Vale lembrar que a EcoNoroeste assumiu a operação do trecho há pouco mais de um mês. Desde então, a equipe técnica da concessionária está em campo fazendo o levantamento da atual condição do asfalto, da sinalização e outros pontos de melhoria. Em paralelo, já iniciou os trabalhos emergenciais e de rotina que incluem manutenção e conservação de pavimento, execução de tapa buraco, corte de vegetação, substituição de placas, recuperação de drenagens. A EcoNoroeste reforça ainda que, nos próximos 6 meses, executará outras ações além dessas como sinalização horizontal e vertical, nova pavimentação, drenagem, recuperação das pontes, viadutos e passarelas”.

